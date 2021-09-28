Анджелина Джоли и The Weeknd провели вечер вместе

История Анджелины Джоли и Брэда Питта до сих пор всплывает в западной прессе, но селебрити не стоят на месте и, не смотря, на различные слухи, продолжают строить личную жизнь. Особое внимание в последнее время к себе привлекла Анджелина Джоли, которая неоднократно появлялась на публике с исполнителем The Weeknd.





Знаменитости снова были замечены за ужином в Лос-Анджелесе и поклонники певца и актрисы начали предполагать, что между ними есть теплые чувства. Хотя селебрити не подают никаких намеков на отношения, от камер папарацци их встречу, все же, не удалось скрыть. Как сообщает издание Page Six, 46-летняя звезда “Малефисенты” прибыла в ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике, штат Калифорния, отдельно от 31-летнего певца. Но спустя время знаменитости вместе покинули заведение.





Для встречи с The Weeknd Анджелина Джоли выбрала черный тренч, чулки в тон, сумочку Yves Saint Laurent и черные лодочки. Исполнитель также выбрал для предположительного свидания total black look. Интересно, договаривались ли они о парных образах?





Ресторан Giorgio Baldi, похоже, стал любимым заведением пары, потому что они не первый раз там появились. Впервые пара здесь появилась в июне этого года.





Напомним, что ранее The Weeknd встречался с Беллой Хадид в 2015 году, после чего расстался в 2016 году, а год спустя снова воссоединились. Но 2019 год стал решающий для пары — они расстались навсегда. Анджелина Джоли разошлась с Брэдом Питтом в 2016 году. Также была информация, что актриса воссоединилась со своим бывшим супругом Джонни Ли Миллером, когда они были замечены за ужином в июне.



