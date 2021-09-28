Бритни Спирс готовится дать интервью Опре Уинфри

Певица находилась под опекой отца и не имела права сама распоряжаться своими активами, контрактами и личной жизнью.





Однако скоро зависимость исполнительницы от Джейми Спирса закончится, и она готова раскрыть все самые страшные тайны последних лет в обширном интервью.





Сегодня Бритни – желанный гость на любых программах, но сама певица решила доверить свои секреты только одному человеку – Опре Уинфри.





Видимо, памятуя о шумихе вокруг интервью принца Гарри и Меган Маркл, она стремится повторить их успех.





Издание Mirror пишет, что Бритни посмотрела несколько отрывков из беседы с четой Сассекских, и они очень тронули ее. В своем разговоре с Уинфри речь преимущественно пойдет об ее отце и скандалах вокруг опекунства.





«Бритни была растрогана этим интервью с Опрой. Взять интервью у Спирс хотят многие, но она нацелена только на Опру. И Уинфри с ее командой уже готовы!





Это случится через несколько недель», — сообщает таблоиду инсайдер.



