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28 сентября 21, 11:28
Бритни Спирс готовится дать интервью Опре Уинфри
Бритни Спирс
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Последние 13 лет в жизни Бритни Спирс были непростыми.
Певица находилась под опекой отца и не имела права сама распоряжаться своими активами, контрактами и личной жизнью.

Однако скоро зависимость исполнительницы от Джейми Спирса закончится, и она готова раскрыть все самые страшные тайны последних лет в обширном интервью.

Сегодня Бритни – желанный гость на любых программах, но сама певица решила доверить свои секреты только одному человеку – Опре Уинфри.

Видимо, памятуя о шумихе вокруг интервью принца Гарри и Меган Маркл, она стремится повторить их успех.

Издание Mirror пишет, что Бритни посмотрела несколько отрывков из беседы с четой Сассекских, и они очень тронули ее. В своем разговоре с Уинфри речь преимущественно пойдет об ее отце и скандалах вокруг опекунства.

«Бритни была растрогана этим интервью с Опрой. Взять интервью у Спирс хотят многие, но она нацелена только на Опру. И Уинфри с ее командой уже готовы!

Это случится через несколько недель», — сообщает таблоиду инсайдер.

Источник: https://showdream.org/
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