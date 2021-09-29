Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.96
USD
26.58
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 сентября 21, 11:47
Анастасия Приходько рассказала о своем главном стимуле
Анастасия Приходько
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Анастасия Приходько счастлива в браке и воспитывает трех детей: 11-летнюю Нану, 6-летнего Гордея и 4-х месячного Луку.
Певица Анастасия Приходько призналась, кто помогает ей на площадке с маленьким сыном и как её изменило материнство. О подробностях семейной жизни артистка рассказала на шоу "Співають всі".

Как отметила Приходько, совмещать работу и уход за новорождённым ребенком оказалось очень непросто:

«Я вообще не сплю! Сама не знаю, откуда у меня берутся силы. Наверное, Бог руководит этим, и я очень благодарна ему. Честно признаюсь, приезжая домой, мне хочется плакать из-за усталости. Но нужно покупать малыша и уложить спать, ведь он тоже устает и нервничает. Вот и получается, что ложусь я около часа ночи, потом встаю на ночное кормление и в 7 утра. И так каждый день. Более того, у меня есть другой проект, работа на студии. Я не знаю, на долго ли еще меня так хватит, но, если Бог дал ребенка, даст и сил», – сказала звезда.

Сейчас артистка счастлива в браке и воспитывает трех детей: 11-летнюю Нану, 6-летнего Гордея и 4-х месячного Луку. Анастасия Приходько уверяет – материнство её никоим образом не изменило.



Источник: https://stars.clutch.net.ua/
Ещё по теме:
Анастасия Приходько впервые показала третьего ребенка
Мерьем Узерли показала двух дочерей (ФОТО)
Ольга Полякова показала, как развлекается с дочками (ВИДЕО)
Анастасия Приходько призналась, что лежала в психбольнице
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Аlyona Аlyona впервые показала своего бойфренда
Лента новостей