Анастасия Приходько рассказала о своем главном стимуле

Певица Анастасия Приходько призналась, кто помогает ей на площадке с маленьким сыном и как её изменило материнство. О подробностях семейной жизни артистка рассказала на шоу "Співають всі".





Как отметила Приходько, совмещать работу и уход за новорождённым ребенком оказалось очень непросто:





«Я вообще не сплю! Сама не знаю, откуда у меня берутся силы. Наверное, Бог руководит этим, и я очень благодарна ему. Честно признаюсь, приезжая домой, мне хочется плакать из-за усталости. Но нужно покупать малыша и уложить спать, ведь он тоже устает и нервничает. Вот и получается, что ложусь я около часа ночи, потом встаю на ночное кормление и в 7 утра. И так каждый день. Более того, у меня есть другой проект, работа на студии. Я не знаю, на долго ли еще меня так хватит, но, если Бог дал ребенка, даст и сил», – сказала звезда.





Сейчас артистка счастлива в браке и воспитывает трех детей: 11-летнюю Нану, 6-летнего Гордея и 4-х месячного Луку. Анастасия Приходько уверяет – материнство её никоим образом не изменило.











