Аlyona Аlyona впервые показала своего бойфренда

В интервью программе ЖВЛ она поделилась некоторыми подробностями своих отношений.





Избранником певицы оказался блогер и музыкант по имени Денис (Yoxden). Он активно ведет страницы в TikTok (более 254 тысяч подписчиков) и Instagram (около 40 тысяч подписчиков), а также YouTube-канал (11,5 тысячи подписчиков).





Аlyona Аlyona снялась в его клипе Запах паха, который вышел в июне 2021 года.













Ранее артистка скрывала своего возлюбленного, объясняя это тем, что он избегает публичности, поскольку не хочет упреков в использовании ее имени ради популярности.





Рэперша призналась, что впервые в жизни решилась переехать к парню.





"Это болезненный вопрос. Он мне очень нравится, и я решила жить на его территории. Это мой первый в жизни опыт, потому что раньше все жили у меня. У него небольшое жилье, а у меня много вещей, поэтому для меня это сложно", – отметила Alyona Alyona.



