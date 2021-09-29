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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 сентября 21, 11:49
Аlyona Аlyona впервые показала своего бойфренда
Аlyona Аlyona
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Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona впервые показала своего бойфренда – артистка посетила вместе с ним церемонию National Bloggers Awards.
В интервью программе ЖВЛ она поделилась некоторыми подробностями своих отношений.

Избранником певицы оказался блогер и музыкант по имени Денис (Yoxden). Он активно ведет страницы в TikTok (более 254 тысяч подписчиков) и Instagram (около 40 тысяч подписчиков), а также YouTube-канал (11,5 тысячи подписчиков).

Аlyona Аlyona снялась в его клипе Запах паха, который вышел в июне 2021 года.



Ранее артистка скрывала своего возлюбленного, объясняя это тем, что он избегает публичности, поскольку не хочет упреков в использовании ее имени ради популярности.

Рэперша призналась, что впервые в жизни решилась переехать к парню.

"Это болезненный вопрос. Он мне очень нравится, и я решила жить на его территории. Это мой первый в жизни опыт, потому что раньше все жили у меня. У него небольшое жилье, а у меня много вещей, поэтому для меня это сложно", – отметила Alyona Alyona.

Источник: https://ria-m.tv/
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