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Шоу-бизнес
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30 сентября 21, 10:34
Отца Бритни Спирс отстранили от опеки над певицей
Бритни Спирс
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Джейми Спирс больше не будет контролировать финансы дочери, а точку в вопросе опекунства суд должен поставить 12 ноября.
Суд в Лос-Анджелесе отстранил Джейми Спирса, отца певицы Бритни Спирс, от опекунства над дочерью. Об этом сообщил телеканал CNN.

Контроль за финансами исполнительницы временно передан аудитору Джону Забелу. Обязанности опекуна Бритни временно продолжит исполнять ее менеджер Джоди Монтгомери.

Ни Спирс, ни ее отец в слушании не участвовали – их интересы представляли адвокаты. Защитник певицы Мэтью Розенгарт обвинил Джейми Спирса в жестокости и абьюзе по отношению к дочери, а также подчеркнул, что отец прослушивал ее телефон и читал все личные переписки.

Заседание, на котором будет решаться вопрос о полном прекращении опеки над Бритни, запланировано на 12 ноября. Судья Бренда Пенни попросила, чтобы на нем присутствовали и звезда, и ее отец.

После решения суда певица опубликовала в Instagram видео о том, как она впервые управляет винтовым самолетом.

Судя по всему, Бритни и ее жених Сэм Асгари улетели на отдых. 

Напомним, Джейми Спирс на протяжении 13 лет контролировал личные и финансовые дела дочери, в том числе вопросы лечения, безопасности и карьеры.

В июне, выступая в суде, Бритни заявила, что в течение многих лет подвергалась жестокой эксплуатации и попросила вернуть ей независимость.

Источник: https://korrespondent.net/
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