Злата Огневич о замужестве: "Нужно понять, что хочется"

Певицу смутило высказывание - "для того, чтобы женщине обрести счастье, нужно выйти замуж". Девушка не согласилась с данным выражением, объяснив свою точку зрения.





"Для того чтобы женщине обрести счастье, или вообще любому человеку на земле, нужно обрести себя настоящего, а замужество наоборот может принести даже разочарование", - рассказала в своем Инстаграм-блоге артистка. Злата уточнила, что, если вы выходите замуж только для того, чтобы стать счастливым и наполненным, таким образом перенося ответственность за свою жизнь и счастье на плечи партнера, ничего хорошего из этого не получится. Союз крепким не будет, и вы счастливыми не станете.













Холостячка четко решила для себя, что для начала нужно стать счастливым без мужчины, понять себя, что хочется, что нужно, и тогда придет настоящее счастье.



