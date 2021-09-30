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30 сентября 21, 11:25
Злата Огневич о замужестве: "Нужно понять, что хочется"
Злата Огневич
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Самая желанная холостячка страны Злата Огневич, которая недавно призналась в интервью с Катей Осадчей, что на проекте встретила свою любовь, поделилась с подписчиками в Инстаграм-сторис мыслями о замужестве.
Певицу смутило высказывание - "для того, чтобы женщине обрести счастье, нужно выйти замуж". Девушка не согласилась с данным выражением, объяснив свою точку зрения.

"Для того чтобы женщине обрести счастье, или вообще любому человеку на земле, нужно обрести себя настоящего, а замужество наоборот может принести даже разочарование", - рассказала в своем Инстаграм-блоге артистка. Злата уточнила, что, если вы выходите замуж только для того, чтобы стать счастливым и наполненным, таким образом перенося ответственность за свою жизнь и счастье на плечи партнера, ничего хорошего из этого не получится. Союз крепким не будет, и вы счастливыми не станете.



Холостячка четко решила для себя, что для начала нужно стать счастливым без мужчины, понять себя, что хочется, что нужно, и тогда придет настоящее счастье.

Источник: https://realist.online/
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