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Шоу-бизнес
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1 октября 21, 11:09
Мишина показала, с кем живет после разрыва с Эллертом
Ксения Мишина
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Украинская актриса и судья шоу "Україна має талант" Ксения Мишина опять вызвала бурные обсуждения в Сети.
Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина после расставания со своим избранником комиком и сценаристом Александром Эллертом, с головой окунулась в работу. На странице в Instagram актриса почти ежедневно делится снимками и видео со съемочных площадок шоу и кино-проектов. А если свободное время и выпадет, то девушка проводит его с единственным сыном Платоном.

Не так давно Мишина показала, как отдыхает у себя дома после работы. Удивительно, но ее компаньоном стала домашняя любимица, которая обожает массаж.

«Посмотрите, как она обожает массаж лапок. Просто балдеет, моя собака любимая. Вот такие зевули. Балдеж, ой балдеж… И вот так вот мы благодарим после, я люблю тебя» - сказала бывшая возлюбленная Александра Эллерта.



Источник: https://stars.clutch.net.ua/
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