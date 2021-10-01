Анджелина Джоли вышла в свет с 16-летней дочерью Захарой

Они стали гостьями мероприятия Variety’s Power of Women. На нем чествовали смелых женщин, которые меняют мир к лучшему своей активной позицией, работой, творчеством.





Анджелина была задействована в программе вечера — представляла к награде юную поэтессу и активистку Аманду Горман.





Захара Марли — второй удочеренный ребенок Анджелины Джоли. Актриса познакомилась с ней в Эфиопии. В этой стране, посещая детские приюты как посол доброй воли, она увидела истощенную крохотную девочку. И не смогла оставить ее в беде.





Напомним, у Анджелины Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта шестеро детей. Трое биологических, трое усыновленных — разных рас и происхождения. Сейчас продолжаются слушания по делу о разводе и опеке над детьми. В мае было достигнуто соглашение о совместной опеке. Но адвокаты Анджелины смогли отстранить судью, вынесшего такой вердикт, якобы уличив его в предвзятости. Сейчас вопросом опекунства над детьми Джоли-Питт занимается Верховный суд.



































