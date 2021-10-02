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2 октября 21, 10:08
Победительница Холостяка поразила пикантными фото
Победительница десятого сезона проекта Холостяк, гимнастка Даша Ульянова, поделилась в Instagram кадрами откровенной фотосессии.
Девушка предстала перед камерой в черном боди и чулках.
"Ты критикуешь себя годами, но это ни к чему не приводит. Попробуй принять себя и посмотри, что произойдет", – написала под фото Ульянова.
Поклонники Даши засыпали ее пост восторженными комментариями.
"Уже сколько прошло после Холостяка, а я не перестаю любоваться", "Боже мой, как это красиво", "Божественные фото", "Эстетическое удовольствие", "Фото просто нереальные", – отметили они.
Источник: https://korrespondent.net/