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Шоу-бизнес
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2 октября 21, 10:08
Победительница Холостяка поразила пикантными фото
Даша Ульянова
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Даша Ульянова похвасталась отличной растяжкой и соблазнительным телом в боди и чулках.
Победительница десятого сезона проекта Холостяк, гимнастка Даша Ульянова, поделилась в Instagram кадрами откровенной фотосессии.

Девушка предстала перед камерой в черном боди и чулках.

"Ты критикуешь себя годами, но это ни к чему не приводит. Попробуй принять себя и посмотри, что произойдет", – написала под фото Ульянова.







Поклонники Даши засыпали ее пост восторженными комментариями.

"Уже сколько прошло после Холостяка, а я не перестаю любоваться", "Боже мой, как это красиво", "Божественные фото", "Эстетическое удовольствие", "Фото просто нереальные", – отметили они.

Источник: https://korrespondent.net/
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