Победительница Холостяка поразила пикантными фото

Победительница десятого сезона проекта Холостяк, гимнастка Даша Ульянова, поделилась в Instagram кадрами откровенной фотосессии.





Девушка предстала перед камерой в черном боди и чулках.





"Ты критикуешь себя годами, но это ни к чему не приводит. Попробуй принять себя и посмотри, что произойдет", – написала под фото Ульянова.





























Поклонники Даши засыпали ее пост восторженными комментариями.





"Уже сколько прошло после Холостяка, а я не перестаю любоваться", "Боже мой, как это красиво", "Божественные фото", "Эстетическое удовольствие", "Фото просто нереальные", – отметили они.



