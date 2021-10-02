Хейли и Джастин Бибер отмечают третью годовщину свадьбы

Пышную свадьбу звездная пара сыграла спустя год после росписи в Южной Каролине. 30 сентября пара отметила ровно два года с момента этого яркого события, о чем Хейли вспомнила в своем инстаграме.





Модель опубликовала несколько снимков с роскошного торжества, на котором присутствовало много звездных друзей пары. На одном из фото молодожены сливаются в нежном поцелуе, а на другом — зажигательно танцуют. Во всей красе Хейли показала и свой свадебный наряд: его специально для модели сшил креативный директор бренда Off White Вирджил Абло.













Я сразу же хотела, чтобы за дизайн моего платья отвечал именно Вирджил. Уличный стиль — это часть меня. Вирджил был со мной с самого начала, и я хотела, чтобы именно он сделал для меня необычный свадебный наряд,

— как-то рассказывала Хейли о своем подвенечном платье













Свадьба в Южной Каролине обошлась Джастину и Хейли приблизительно в 1,3 миллиона долларов. На масштабную вечеринку было приглашено около 150 человек, в том числе близкие друзья пары Кендалл и Кайли Дженнер, Камила Морроне, Кэти Перри, Эд Ширан и многие другие. Каждая мелочь на празднике была продумана самой Хейли. Позже Джастин даже шутил, что практически не принимал участия в решении большинства вопросов по организации торжества, а в назначенный день просто явился на праздник.









Джастин Бибер и Хейли Болдуин недолго встречались в подростковом возрасте, однако потом много лет поддерживали дружеские отношения. Все изменилось в 2018 году, когда певец поставил окончательную точку в многолетнем романе с Селеной Гомес. После этого разрыва Джастин почти сразу же сошелся с Хейли, а всего через три месяца сделал ей предложение руки и сердца. В одном из недавних интервью модель признала, что была очень юна, когда согласилась выйти замуж за Джастина, однако уточнила, что на тот момент уже была абсолютно готова к браку.





Мы долгое время были друзьями перед тем, как у нас завязались романтические отношения. Однако мы всегда знали, чего хотим от будущего. Мы говорили о том, что хотим вступить в брак, построить семью и свою жизнь в молодом возрасте. Мы обсуждали это еще до того, как поняли, что хотим быть вместе,

— рассказывала Хейли о своих отношениях с Бибером.



