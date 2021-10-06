Певица Граймс гуляла с Манифестом Карла Маркса

Канадскую певицу Граймс (Клэр Буше) заметили на прогулке в центре Лос-Анджелеса в эльфийском костюме и с Манифестом Коммунистической партии Карла Маркса. Фото звезды в необычном образе появились в соцсетях.

Первое публичное появление Граймс на фоне новостей о разрыве с бизнесменом Илоном Маском привлекло много внимания. В сети предположили, что, выбрав такую книгу, артистка решила пошутить над бывшим партнером, который ранее назвал себя "социалистом".





Сама же Граймс написала в Instagram, что прогулялась с работой Маркса, чтобы "потроллить" папарацци, которые повсюду ее преследуют. Она призналась, что поначалу испытывала стресс из-за чрезмерного внимания фотографов.





































По словам певицы, она не является коммунисткой и все еще живет с Маском.





"В любом случае, если папарацци продолжат преследовать меня, возможно, я попытаюсь придумать другие мемы. Предложения приветствуются!", – отметила исполнительница.

Ранее стало известно, что Маск и Граймс расстались после трех лет отношений. Как отметил бизнесмен, он и его бывшая девушка до сих пор любят друг друга и продолжают видеться.

Пара воспитывает сына X Æ A-Xii, который родился в мае 2020 года.



