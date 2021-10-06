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Шоу-бизнес
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5 октября 21, 14:17
Звезда Дикого ангела очаровала эффектными снимками
Наталия Орейро
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Наталия Орейро показала поклонникам роскошный атласный наряд для выступления на мероприятии в Мадриде.
Уругвайская актриса, певица и модель Наталия Орейро опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых продемонстрировала свой образ для выступления в Мадриде.

Знаменитость предстала в роскошном атласном наряде алого цвета от известного аргентинского дизайнера Марии Гороф, который состоял из длинной юбки, топа в виде банта и накидки-шлейфа.

"Зажигай Мадрид! Сегодня вечером гала-концерт Premios PLATINO и я буду в этом прекрасном платье от Марии Гороф, созданном специально для сегодняшнего мероприятия, где я буду петь", – написала 44-летняя Наталия.

Публикация звезды собрала более 84 тысяч лайков и почти 1,5 тысячи комментариев. Поклонники засыпали Орейро комплиментами по поводу отличной фигуры и эффектного наряда.















Напомним, мировую известность Орейро принесла главная роль в аргентинском сериале Дикий ангел.

В 2011 году она стала номинанткой премии Latin Grammy в категории Лучший женский вокальный поп-альбом, а также послом доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата (Аргентина и Уругвай).

Источник: https://korrespondent.net/
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