Влад Яма признался, что его раздражает в жене

Судья телевизионных проектов часто публикует совместные фото в Инстаграме, романтично подписывая кадры. Последний Яма разместил 17 сентября, где он вместе с женой позировал в черной эффектной рубашке и брюках. Мужчина написал под постом: "Как же мне повезло с этой красоткой".





Однако не бывает все гладко, в каждой семье присутствуют ссоры и разногласия. В программе "29 вопросов от "Люкс ФМ", которая вышла на YouTube-канале "Люкс ФМ", Яма рассказал, какие моменты его раздражают в супруге.













"Она иногда немножко медленнее, чем мне бы хотелось. Например, медленно собирается. Еще есть одна особенность – она всегда повторяет то, что я говорю", - поделился бальник.





Лилиана в свою очередь поведала, что иногда супруг настолько занят работой и предан своей профессии, что забывает о ней.





Влад не стал отрицать данную информацию, объяснив, что после тяжелого дня ему хочется прийти домой, включить телевизор и молча лежать. Танцор также признался, что иногда не замечает новую стрижку любимой или свежий маникюр.



