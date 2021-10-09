Четвертый исполнитель данной роли Дэниел Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде.





На всемирно известном бульваре состоялась презентация звезды британского актера, сообщает ВВС. К слову, монумент расположился возле дома под номером 7007 рядом с коллегой Роджером Мура.





Никогда не думал, что скажу это, но это большая честь — когда через тебя переступают в Голливуде,

— пошутил Дэниел на открытии.





Поддержать 53-летнюю звезду Джеймса Бонда пришли его коллеги — актер Рами Малек и режиссеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи. Звезда "Богемской Рапсодии", который сыграл злодея Люцифера Сафина в фильме про агента 007, описал работу Крейга без длинных речей, раскрыв интересные факты о нем. По его словам, актер двигается ловко, "как гепард", а также может выполнять все трюки с одной рукой, привязанной за спиной, а другой держать бокал с коктейлем.





Я очень волновался, но Крейг обнял меня за плечи и сказал, что все будет хорошо,

— рассказал Рами Малек.





Напомним, презентация фильма "Не время умирать" про Джеймса Бонда с Дэниелом Крейгом в главной роли состоялась 28 сентября в Лондоне в Альберт-холле. Премьеру посетили старшие представители королевской семьи — Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Чарльз с женой Камиллой.



































