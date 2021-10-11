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10 октября 21, 12:34
Бритни Спирс пишет книгу
Бритни Спирс
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Певица решила попробовать себя в роли писательницы, и стала работать над мистическим романом.
Американская поп-певица 39-летняя Бритни Спирс заявила, что пишет книгу. Певица в субботу, 9 октября, опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказала, что пишет книгу.

"Пишу книгу о девушке, которую убили, но ее призрак застревает в подвешенном состоянии из-за травм и боли. Она не знает, как вернуться в прежний мир. Проведя три года в подвешенном состоянии, она превратилась в призрак, который существует за счет своего отражения в зеркале. У нее нет никого, кому она могла бы доверять, но что-то происходит, и она понимает, как перейти в мир, где находится ее семья⁣", - рассказала Бритни.

По словам певицы, ее героине предстоит сделать выбор: отомстить или начать все с чистого листа.

Поклонники поддержали Спирс, написав, что будут с нетерпением ждать, когда книга появится на прилавках магазинов.

Бритни Спирс уже имеет опыт работы с художественной литературой. В 2001 году был напечатан ее роман, написанный вместе с матерью Линн. Книга получила название Подарок матери. Она была основана на событиях из жизни Спирс.

Напомним, Бритни долгое время находилась под опекой отца. После внезапной отмены концертного тура в 2019 году поклонники звезды решили, что она находится в плену у опекуна и запустили кампанию #FreeBritney (Освободите Бритни). 

В июне этого года певица заявила в суде, что в течение многих лет подвергалась жестокой эксплуатации и попросила сделать ее независимой.

Суд в Лос-Анджелесе отстранил Джейми Спирса от опекунства над дочерью. Временным опекуном Бритни стал ее менеджер Джоди Монтгомери. 

Источник: https://korrespondent.net/
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