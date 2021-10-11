Александр Педан заговорил о потере страсти в браке

Александр Педан - один из самых популярных телеведущих на просторах украинского шоу-бизнеса. Вот уже больше десяти лет шоумен состоит в законном браке. Его супругу зовут Инна, она работает преподавателем английского языка в одной из гимназий Киева.





Как же им удается сохранять отношения крепкими так долго? Об том Александр Педан рассказал как ведущий любовного реалити "Эксы", обсудив с психологом проекта Натальей Ежовой. По их словам, нежелание интима, раздражительность, рутина – главные сигналы о том, что отношения нужно спасать.













Если брак трещит по швам, Александр Педан знает, как нужно поступать. Он дал несколько советов, проверенных на личном опыте. Он часто пользуется ими сам - чтобы его отношения с женой не испортились.













Так, уверен Александр Педан, необходимо искать проблемы в себе, а не скидывать вину за ссоры на своего партнера. В интимной жизни стоит уделять внимание деталям - и доставлять удовольствие не только себе, но и любимому человеку. Ну и самое главное - в отношениях обязательно нужно говорит друг с другом, обсуждать проблемы, проговаривать каждую мелочь. Тогда брак будет счастливым!



