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11 октября 21, 10:24
Джаред Лето пострадал на массовых протестах антивакцинаторов
Джаред Лето
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Актер снимал уличную акцию для соцсетей, пока его не схватила полиция, брызнув ему в глаза слезоточивым газом.
49-летний американский рок-музыкант и актер Джаред Лето оказался в эпицентре митинга антивакцинаторов в Риме (Италия). И хотя он только снимал для сториз в Instagram происходящее, но оказался в числе пострадавших.

Джаред рассказал своим 10,1 млн подписчиков, что во время протестов на него брызнули слезоточивым газом после того, как схватили вместе с участниками акции против вакцинации.

Актер опубликовал фотографию разговора полиции с протестующими и написал: "Попался на протесте в Италии. Насколько я понимаю, речь шла о требованиях к вакцинации/зеленом пропуске. Получил слезоточивый газ, потом назвал это ночью".

В сториз также были кадры уличной демонстрации.

Еще в марте 2020 года Лето признавался в том, что впервые узнал о пандемии Covid после возвращения домой после 12-дневной безмолвной медитации в пустыне.

"Ух ты. 12 дней назад я начал тихую медитацию в пустыне. Мы были полностью изолированы. Ни телефона, ни связи и т. д. Мы понятия не имели, что происходило за пределами дома. Вчера вернулся в совершенно другой мир. Тот, который изменился навсегда. Сногсшибательно, мягко говоря. Я получаю сообщения от друзей и родственников со всего мира и в курсе того, что происходит. Надеюсь, с вами и вашими близкими все в порядке. Посылайте всем позитивную энергию. Оставайтесь внутри. Оставайтесь в безопасности", – писал он в соцсети.

Как известно, на прошлых выходных в Италии состоялись массовые протесты против "санитарных пропусков" ("зеленого паспорта") для всех работающих граждан. Этот документ подтверждает, что человек привит от коронавируса или у него отрицательный тест на Covid-19. Те. У кого нет удостоверения, не будут допущены к работе, их отправят в неоплачиваемый отпуск. Больше всего людей вышли на акцию протеста в Риме и Милане.

Против "зеленых паспортов" протестовали также во Франции и Швейцарии.

Источник: https://focus.ua/
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