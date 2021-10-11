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11 октября 21, 10:31
Григорий Решетник отметил 11 лет брака
Украинский телеведущий Григорий Решетник с женой Кристиной отметили одиннадцатую годовщину свадьбы.
На своих страницах в инстаграме супруги друг друга трогательно поздравили, сделав акцент на трех десятках — времени бракосочетания. Оба также опубликовали фото своей многодетной семьи в полном составе, а также архивные снимки со свадьбы.
ReshetnikFamily 11-ть лет! 10.10.10 — незабываемый день. Любимая, спасибо тебе за наше счастье и наших детей! Люблю еще сильнее! И это — только начало,
написал Григорий Решетник
День, который невозможно забыть! 150 гостей и счастливые мы провели этот осенний день в любви и невероятном счастье. Любимый, второе фото — прекрасное наше продолжение! Давай не останавливаться,
написала Кристина Решетник
Источник: https://glamurchik.tochka.net/