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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 октября 21, 10:31
Григорий Решетник отметил 11 лет брака
Григорий Решетник с женой Кристиной
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Супруги трогательно поздравили друга друга и показали детей и свадьбу.
Украинский телеведущий Григорий Решетник с женой Кристиной отметили одиннадцатую годовщину свадьбы.

На своих страницах в инстаграме супруги друг друга трогательно поздравили, сделав акцент на трех десятках — времени бракосочетания.  Оба также опубликовали фото своей многодетной семьи в полном составе, а также архивные снимки со свадьбы.

ReshetnikFamily 11-ть лет! 10.10.10 — незабываемый день. Любимая, спасибо тебе за наше счастье и наших детей! Люблю еще сильнее! И это — только начало,
написал Григорий Решетник

День, который невозможно забыть! 150 гостей и счастливые мы провели этот осенний день в любви и невероятном счастье. Любимый, второе фото — прекрасное наше продолжение! Давай не останавливаться,
написала Кристина Решетник





Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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