Григорий Решетник отметил 11 лет брака

Украинский телеведущий Григорий Решетник с женой Кристиной отметили одиннадцатую годовщину свадьбы.





На своих страницах в инстаграме супруги друг друга трогательно поздравили, сделав акцент на трех десятках — времени бракосочетания. Оба также опубликовали фото своей многодетной семьи в полном составе, а также архивные снимки со свадьбы.





ReshetnikFamily 11-ть лет! 10.10.10 — незабываемый день. Любимая, спасибо тебе за наше счастье и наших детей! Люблю еще сильнее! И это — только начало,

написал Григорий Решетник





День, который невозможно забыть! 150 гостей и счастливые мы провели этот осенний день в любви и невероятном счастье. Любимый, второе фото — прекрасное наше продолжение! Давай не останавливаться,

написала Кристина Решетник



















