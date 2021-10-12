Мисс Украина Вселенная Карина Жосан вышла замуж. Фото

Мисс Украина Вселенная-2018, модель Карина Жосан, вышла замуж. Кадрами бракосочетания она поделилась в Instagram.





Церемония состоялась в Киеве 8 октября. Личность супруга украинка не разглашает – в подписи к публикации она указала лишь его фамилию.





"Мистер и миссис Ошер (Osher)", – написала Карина.





На снимках пара целуется на фоне надписи "Я тебя люблю" на разных языках.





Для торжества Жосан выбрала корсетное платье-миди с фатиновой юбкой и белые лодочки на высоком каблуке. Образ дополнили жемчужные украшения.





















Напомним, в 2018 году Карина победила на конкурсе Мисс Украина Вселенная. С 16 лет она работает профессиональной моделью в Азии и Европе, владеет китайским языком.





Жосан является популярным блогером: в Instagram на нее подписаны 1,2 миллиона человек.



































