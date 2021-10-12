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12 октября 21, 11:40
Джоли сокрушила бывшего мужа
Многодетная Анджелина Джоли вновь нашла способ больно уколоть Брэда Питта. Актриса, которая уже не первый месяц судится с актером за возможность не делиться детьми, выиграла дело о разделе винодельни. Джоли давно мечтала выйти из этого бизнеса, чтобы не иметь с Питтом ничего общего.
В выходные стало известно, что дело Джоли и адвокаты все же выиграли. Более того, при выходе из этой сделки Анджелина получила 164 миллиона долларов, сообщает WSJ.
Таким образом, Энджи не только доказала, что способна на любой поступок, но и подтвердила свою способность влиять на судьбу бывшего мужа.
Источник: https://showdream.org/