Джоли сокрушила бывшего мужа

Многодетная Анджелина Джоли вновь нашла способ больно уколоть Брэда Питта. Актриса, которая уже не первый месяц судится с актером за возможность не делиться детьми, выиграла дело о разделе винодельни. Джоли давно мечтала выйти из этого бизнеса, чтобы не иметь с Питтом ничего общего.





В выходные стало известно, что дело Джоли и адвокаты все же выиграли. Более того, при выходе из этой сделки Анджелина получила 164 миллиона долларов, сообщает WSJ.





Таким образом, Энджи не только доказала, что способна на любой поступок, но и подтвердила свою способность влиять на судьбу бывшего мужа.



