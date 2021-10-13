Регина Тодоренко сообщила о съемках в сериале

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в РФ, призналась фанатам в Instagram, что осуществила детскую мечту и стала актрисой.





"В детстве я встала на стульчик, мне было пять лет, и сказала: "Я буду аТкрисой". Прошло 26 лет, и мечта наконец-то сбылась. Долго же меня уводило в сторону от моего образования. Сразу после получения диплома магистра театрального искусства я пошла учиться в студию при Театре русской драмы, но как-то не сложилось… И концертно-телевизионная деятельность пленила меня на много лет", – написала Регина.





Она уточнила, что время от времени она ходит на пробы и иногда ее приглашают сниматься в качестве камео, однако поучаствовать в большим проекте ей так и не удалось.

"Месяц назад я пришла на пробы сериала Секреты семейной жизни, и меня утвердили. Это большая честь для меня стать частью команды Sreda Production Company и поработать с настоящими профессионалами кино-дела", – подчеркнула Тодоренко.

Публикацию звезда сопроводила фотографией со съемок, на которой запечатлена заплаканной с растекшимся макияжем.











