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Шоу-бизнес
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13 октября 21, 11:12
Регина Тодоренко сообщила о съемках в сериале
Регина Тодоренко
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Звезда осуществила детскую мечту и попробовала себя в новом амплуа актрисы, к которому стремилась многие годы.
Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в РФ, призналась фанатам в Instagram, что осуществила детскую мечту и стала актрисой.

"В детстве я встала на стульчик, мне было пять лет, и сказала: "Я буду аТкрисой". Прошло 26 лет, и мечта наконец-то сбылась. Долго же меня уводило в сторону от моего образования. Сразу после получения диплома магистра театрального искусства я пошла учиться в студию при Театре русской драмы, но как-то не сложилось… И концертно-телевизионная деятельность пленила меня на много лет", – написала Регина.

Она уточнила, что время от времени она ходит на пробы и иногда ее приглашают сниматься в качестве камео, однако поучаствовать в большим проекте ей так и не удалось.
 
"Месяц назад я пришла на пробы сериала Секреты семейной жизни, и меня утвердили. Это большая честь для меня стать частью команды Sreda Production Company и поработать с настоящими профессионалами кино-дела", – подчеркнула Тодоренко.
 
Публикацию звезда сопроводила фотографией со съемок, на которой запечатлена заплаканной с растекшимся макияжем.



Источник: https://korrespondent.net/
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