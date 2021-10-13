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Шоу-бизнес
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13 октября 21, 11:19
Экс-"виагра" похвасталась стальным прессом (ФОТО)
Анна Седокова
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Анна Седокова поделилась соблазнительным снимком в бикини, который вызвал восхищение у ее поклонников.
Певица и бывшая участника группы ВИА Гра Анна Седокова опубликовала в Instagram новое пикантное фото.

Артистка предстала в черном раздельном купальнике, который выгодно подчеркнул ее подтянутую фигуру, прикрыв лицо руками. Волосы Анна собрала в небрежный пучок.

"Она, ставшая солнцем", – подписала кадр исполнительница.

Поклонники оценили форму Седоковой, которая является матерью троих детей – двоих дочерей и сына.

"Секси мама", "Шикарная как всегда", "Аня, у вас лучше ножки", "Фигура – топ", "Красотка", "Вы невероятная", – написали фолловеры.

Отметим, что у Седоковой более 5,1 миллиона подписчиков в Instagram, которых она периодически радует соблазнительными фото и видео.















Источник: https://korrespondent.net/
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