Экс-"виагра" похвасталась стальным прессом (ФОТО)

Певица и бывшая участника группы ВИА Гра Анна Седокова опубликовала в Instagram новое пикантное фото.





Артистка предстала в черном раздельном купальнике, который выгодно подчеркнул ее подтянутую фигуру, прикрыв лицо руками. Волосы Анна собрала в небрежный пучок.





"Она, ставшая солнцем", – подписала кадр исполнительница.





Поклонники оценили форму Седоковой, которая является матерью троих детей – двоих дочерей и сына.





"Секси мама", "Шикарная как всегда", "Аня, у вас лучше ножки", "Фигура – топ", "Красотка", "Вы невероятная", – написали фолловеры.





Отметим, что у Седоковой более 5,1 миллиона подписчиков в Instagram, которых она периодически радует соблазнительными фото и видео.



























































