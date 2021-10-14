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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 октября 21, 11:42
Джей Ло удивила неожиданным образом (ФОТО)
Дженнифер Лопес
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Знаменитость приняла участие в рекламной кампании известного бренда дизайнерской обуви и взбудоражила поклонников эпатажным цветом волос.
Голливудская звезда Дженнифер Лопес взволновала поклонников эпатажными образами, в которых предстала для рекламной кампании DSW. Яркие снимки появились в Іnstagram.

Джей Ло предстала в черных массивных ботинках, такого же цвета боди и с длинной сеткой, украшенной блестящими камешками. Свой образ она дополнила розовыми волосами, уложенными в легкие волны и черной шапочкой, прикрывающей макушку головы.

Также Дженнифер сделала макияж в стиле черных смоки-айс и пышных коричневых губ с четким темным контуром.





Источник: https://korrespondent.net/
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