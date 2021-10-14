Джей Ло удивила неожиданным образом (ФОТО)

Голливудская звезда Дженнифер Лопес взволновала поклонников эпатажными образами, в которых предстала для рекламной кампании DSW. Яркие снимки появились в Іnstagram.





Джей Ло предстала в черных массивных ботинках, такого же цвета боди и с длинной сеткой, украшенной блестящими камешками. Свой образ она дополнила розовыми волосами, уложенными в легкие волны и черной шапочкой, прикрывающей макушку головы.





Также Дженнифер сделала макияж в стиле черных смоки-айс и пышных коричневых губ с четким темным контуром.



















