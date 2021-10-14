Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
14 октября 21, 11:45
Огневич ответила на критику ее танца смелыми фото
Украинская певица и главная героиня шоу Холостячка Злата Огневич ответила на критику своего откровенного танца в четвертом выпуске проекта. Пост в Instagram звезда сопроводила кадрами смелой фотосессии в белье.
По словам исполнительницы, она понимала, что участие в шоу выставит на всеобщее обозрение ее эмоции, чувства, страхи и для некоторых людей станет поводом для хейта.
"Мой чувственный танец из 4-го выпуска превратился в самый настоящий триггер, который показал огромное количество закомплексованных женщин. Ваши страхи перед таким проявлением женственности, женской силы и притягательности являются самыми настоящими комплексами", – написала Злата.
Она призвала женщин "познать себя и начать жить", и подчеркнула, что ее забавляют обзоры на выпуски Холостячки.
Источник: https://korrespondent.net/