Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.50
USD
26.37
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 октября 21, 11:45
Огневич ответила на критику ее танца смелыми фото
Злата Огневич
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Исполнительница считает, что ее чувственный номер захейтили закомплексованные женщины, и призвала их познать себя.
Украинская певица и главная героиня шоу Холостячка Злата Огневич ответила на критику своего откровенного танца в четвертом выпуске проекта. Пост в Instagram звезда сопроводила кадрами смелой фотосессии в белье.
 
По словам исполнительницы, она понимала, что участие в шоу выставит на всеобщее обозрение ее эмоции, чувства, страхи и для некоторых людей станет поводом для хейта.
 
"Мой чувственный танец из 4-го выпуска превратился в самый настоящий триггер, который показал огромное количество закомплексованных женщин. Ваши страхи перед таким проявлением женственности, женской силы и притягательности являются самыми настоящими комплексами", – написала Злата.
 
Она призвала женщин "познать себя и начать жить", и подчеркнула, что ее забавляют обзоры на выпуски Холостячки.













Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Злата Огневич утроила кастинг женихов, но свадьбу не хочет
Ольга Сумская ответила на критику сестры
Джон Траволта рассказал, как танцевал с принцессой Дианой
Наталья Могилевская раскритиковала безработных в Киеве
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Джей Ло удивила неожиданным образом (ФОТО)
Лента новостей