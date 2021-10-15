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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 октября 21, 13:51
Катю Осадчую в "Світському житті" заменит известный ведущий
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В очередном выпуске телепрограммы о звездах шоу-бизнеса "Світське життя" вместо традиционной ведущей Кати Осадчей появится Тимур Мирошниченко.
Авторская телепрограмма Кати Осадчей "Світське життя" о звездах украинского и мирового шоу-бизнеса выходит на телеэкранах уже более 15 лет. Как известно, недавно Осадчая в третий раз стала мамой, поэтому ее пришлось заменить.

Так, вместо Осадчей интервью у звезд уже брали певицы Настя Каменских, Наталья Могилевская, Александра Зарицкая, а также спортсменка Анна Ризатдинова. На этот раз в "Светской жизни" вместо Кати Осадчей появится известный украинский комментатор, ведущий второго сезона шоу "Маскарад" Тимур Мирошниченко. Об этом сообщили на официальной странице программы в Instagram.

Источник: https://gamebet.politeka.net/
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