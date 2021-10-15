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15 октября 21, 14:01
Первый поцелуй на "Холостячке": что ждет Злату Огневич
Злата Огневич
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В эту пятницу, 15 октября в 19:00, на СТБ выйдет 5 выпуск романтического реалити "Холостячка".
Злата Огневич и претенденты на ее сердце улетят на остров любви — Кипр! Там случится настоящий курортный роман, который приведет к первому поцелую…

Пятая неделя проекта будет очень жаркой. Холостячка утонет в теплых чувствах и эмоциях на Кипре.

Для меня путешествия — это всегда вдохновение. Так классно со своим мужчиной разделять эти эмоции, узнавать что-то новое!
— делится Злата Огневич.

Остров богини любви — идеальное место для первого поцелуя! Кто же из мужчин решится поцеловать Холостячку?

Я просто шла по волнам эмоций, по волнам чувств, которые я ощущаю в данный момент. Была такая романтическая обстановка… Лучше момента для первого поцелуя невозможно придумать!
— так Злата говорит о первом поцелуе на проекте.

Некоторые мужчины не увидят Холостячку всю неделю! Будет ли разлука на пользу отношениям? Мужчины пойдут против правил проекта. Кто-то, не дожидаясь приглашения, сам назначит свидание. А кто-то начнет требовать особых привилегий! А также поставит ультиматум, который заставит Злату плакать! В ком из мужчин Холостячка разочаруется?


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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