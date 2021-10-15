Первый поцелуй на "Холостячке": что ждет Злату Огневич

Злата Огневич и претенденты на ее сердце улетят на остров любви — Кипр! Там случится настоящий курортный роман, который приведет к первому поцелую…





Пятая неделя проекта будет очень жаркой. Холостячка утонет в теплых чувствах и эмоциях на Кипре.





Для меня путешествия — это всегда вдохновение. Так классно со своим мужчиной разделять эти эмоции, узнавать что-то новое!

— делится Злата Огневич.





Остров богини любви — идеальное место для первого поцелуя! Кто же из мужчин решится поцеловать Холостячку?





Я просто шла по волнам эмоций, по волнам чувств, которые я ощущаю в данный момент. Была такая романтическая обстановка… Лучше момента для первого поцелуя невозможно придумать!

— так Злата говорит о первом поцелуе на проекте.





Некоторые мужчины не увидят Холостячку всю неделю! Будет ли разлука на пользу отношениям? Мужчины пойдут против правил проекта. Кто-то, не дожидаясь приглашения, сам назначит свидание. А кто-то начнет требовать особых привилегий! А также поставит ультиматум, который заставит Злату плакать! В ком из мужчин Холостячка разочаруется?



