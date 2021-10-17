Мисс Украина Вселенная 2021 стала участница шоу "Холостяк"

Анна Неплях стала победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" и будет представлять Украину на международном конкурсе Miss Universe-2021. Об этом сообщают организаторы конкурса.
Анна Неплях родом из Днепра, ей 27 лет. Она известна как участница шоу "Холостяк-10". Она боролась за сердце Макса Михайлюка, но покинула проект.
Также Неплях получила звание "Мисс зрительских симпатий" и "Miss Schwarzkopf Professional".
Корону победительнице вручила Мисс Украина Вселенная-2020 Елизавета Ястремская.
Теперь Анна Неплях будет представлять Украину на престижном международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в Израиле в декабре 2021 года.
Другие призовые места распределились следующим образом:IV Мисс Украина Вселенная-2021 стала Юлия Семенихина, 20 лет, Каменец-Подольский.
Напомним, что Мисс Украина Вселенная Карина Жосан вышла замуж. Фото