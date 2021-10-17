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17 октября 21, 11:41
Тина Кароль призналась, что готовится стать пилотом
Тина Кароль
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Тина Кароль записала для своих фанатов рубрику вопрос-ответ, где рассказала много нового о себе и своем творчестве.
Известная украинка певица Тина Кароль имеет один из крупнейших фан-клубов в Украине, поэтому она постоянно пытается радовать поклонников новыми фото, видео или же песнями.

Именно поэтому Кароль записала для своего youtube-канала рубрику "Вопрос-ответ", где ответила на самые интересные вопросы от фанатов.

Одним из первым вопросов на который Тина Кароль согласилась ответить, это - питание. Чтобы всегда выглядеть роскошно звезда должна тщательно следить за своим питанием. Так Кароль призналась, что в последнее время на завтрак очень любит есть гуакамоле, или же яйца из киноа. При этом она призналась, что ест три четыре раза в день небольшими порциями.

Поклонники задали несколько вопросов, касающихся экстрима. Так, оказалось, что звезда мечтает прыгнуть с парашютом. К тому же Тина Кароль рассказала, о еще одном своем довольно экстремальном увлечении.

"Я учусь, быть пилотом, и не только. Понемногу, совсем понемногу. Я еще лузер там совсем", - рассказала Тина Кароль.

А на вопрос, каким человек должен стать через год сотрудничества с артисткой она ответила так:

"Пунктуальным, собранным, ответственным, системным", - отметила она.

Также Тина Кароль призналась, что в ближайшее время готовит дуэтную песню, однако с каким артистом или артисткой говорить не захотела. Тогда поклонники решили узнать когда же будет очередной дуэт с Даном Баланом, с которым звезде приписывают роман.

"Не знаю....не знаю", - загадочно сказала Тина Кароль.


Источник: https://sport.znaj.ua/
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