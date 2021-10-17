Тина Кароль призналась, что готовится стать пилотом

Известная украинка певица Тина Кароль имеет один из крупнейших фан-клубов в Украине, поэтому она постоянно пытается радовать поклонников новыми фото, видео или же песнями.





Именно поэтому Кароль записала для своего youtube-канала рубрику "Вопрос-ответ", где ответила на самые интересные вопросы от фанатов.





Одним из первым вопросов на который Тина Кароль согласилась ответить, это - питание. Чтобы всегда выглядеть роскошно звезда должна тщательно следить за своим питанием. Так Кароль призналась, что в последнее время на завтрак очень любит есть гуакамоле, или же яйца из киноа. При этом она призналась, что ест три четыре раза в день небольшими порциями.





Поклонники задали несколько вопросов, касающихся экстрима. Так, оказалось, что звезда мечтает прыгнуть с парашютом. К тому же Тина Кароль рассказала, о еще одном своем довольно экстремальном увлечении.





"Я учусь, быть пилотом, и не только. Понемногу, совсем понемногу. Я еще лузер там совсем", - рассказала Тина Кароль.





А на вопрос, каким человек должен стать через год сотрудничества с артисткой она ответила так:





"Пунктуальным, собранным, ответственным, системным", - отметила она.





Также Тина Кароль призналась, что в ближайшее время готовит дуэтную песню, однако с каким артистом или артисткой говорить не захотела. Тогда поклонники решили узнать когда же будет очередной дуэт с Даном Баланом, с которым звезде приписывают роман.





"Не знаю....не знаю", - загадочно сказала Тина Кароль.



