Шон Пенн разводится с третьей женой

61-летний Пенн разводится с женой, 29-летней австралийской актрисой Лейлой Джордж (дочь актера Винсента Д’Онофрио).





Джордж подала документы на развод в Верховный суд округа Лос-Анджелес, согласно TMZ. Звезды поженились в июле 2020 после четырех лет романа. Этот развод станет третьим для Пенна.













Причина их расставания пока не называется.





Ранее Шон Пенн был женат на Мадонне (с 1985 по 1989) и Робин Райт (с 1996 по 2010). С Райт Пенн воспитывает совместных детей — дочь Дилан и сына Хоппера. До Лейлы у Шона был продолжительный роман с Шарлиз Терон — пара была обручена.

Звезды расстались в 2015.



