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Шоу-бизнес
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17 октября 21, 11:44
Шон Пенн разводится с третьей женой
Шон Пенн
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Жена голливудского актера и режиссера Шона Пенна Лейла Джордж стала инициатором развода.
61-летний Пенн разводится с женой, 29-летней австралийской актрисой Лейлой Джордж (дочь актера Винсента Д’Онофрио).

Джордж подала документы на развод в Верховный суд округа Лос-Анджелес, согласно TMZ. Звезды поженились в июле 2020 после четырех лет романа. Этот развод станет третьим для Пенна.



Причина их расставания пока не называется.

Ранее Шон Пенн был женат на Мадонне (с 1985 по 1989) и Робин Райт (с 1996 по 2010). С Райт Пенн воспитывает совместных детей — дочь Дилан и сына Хоппера. До Лейлы у Шона был продолжительный роман с Шарлиз Терон — пара была обручена.
Звезды расстались в 2015.

Источник: https://showdream.org/
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