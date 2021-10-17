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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 октября 21, 11:46
Дочь Оли Поляковой попала в больницу
Маша Полякова
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Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария заставила своих поклонников волноваться.
Девушка в своем аккаунте в Tik Tok опубликовала новый ролик, который был снят в больнице. На видео Маша лежит на больничной койке, а к ее телу присоединены различные медицинские трубки.

Что именно произошло с блогером пока не известно. Маша решила держать это в тайне. Однако на видео видно, что девушка чувствует себя хорошо: может записывать ролики в социальные сети и подпевать.

Фанаты Маши бросились расспрашивать девушку, что с ней произошло, а также поддерживать ее. Некоторые даже предположили, что ей неудачно вырвали зубы.

Источник: https://newsyou.info/
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