Дочь Оли Поляковой попала в больницу

Девушка в своем аккаунте в Tik Tok опубликовала новый ролик, который был снят в больнице. На видео Маша лежит на больничной койке, а к ее телу присоединены различные медицинские трубки.





Что именно произошло с блогером пока не известно. Маша решила держать это в тайне. Однако на видео видно, что девушка чувствует себя хорошо: может записывать ролики в социальные сети и подпевать.





Фанаты Маши бросились расспрашивать девушку, что с ней произошло, а также поддерживать ее. Некоторые даже предположили, что ей неудачно вырвали зубы.



