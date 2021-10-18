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Шоу-бизнес
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18 октября 21, 17:05
Никитюк показала на фото свои "лучшие моменты"
Леся Никитюк
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Телезвезда выложила серию снимков, в том числе откровенных, накануне дня рождения, который она отмечает 19 октября.
Украинская ведущая и блогер Леся Никитюк накануне дня рождения опубликовала в Instagram подборку фото с лучшими моментами "своего 33-го года".

На снимках – кадры отдыха звезды на Мальдивах, в Турции и Португалии, а также ее родители и любимый пес Рафик.

Кроме того, Леся поделилась несколькими комическими фото, например, в латексном костюме с шаурмой.

"Телефон напомнил, что у меня завтра день рождения. Решила вспомнить лучшие моменты своего 33-го", – отметила в подписи к публикации Никитюк. 

Пост уже оценили более 100 тысяч поклонников ведущей. Всего за ней следят в соцсети более 3,7 миллиона человек.





















Источник: https://korrespondent.net/
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