Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
18 октября 21, 17:05
Никитюк показала на фото свои "лучшие моменты"
Украинская ведущая и блогер Леся Никитюк накануне дня рождения опубликовала в Instagram подборку фото с лучшими моментами "своего 33-го года".
На снимках – кадры отдыха звезды на Мальдивах, в Турции и Португалии, а также ее родители и любимый пес Рафик.
Кроме того, Леся поделилась несколькими комическими фото, например, в латексном костюме с шаурмой.
"Телефон напомнил, что у меня завтра день рождения. Решила вспомнить лучшие моменты своего 33-го", – отметила в подписи к публикации Никитюк.
Пост уже оценили более 100 тысяч поклонников ведущей. Всего за ней следят в соцсети более 3,7 миллиона человек.
Источник: https://korrespondent.net/