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Шоу-бизнес
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18 октября 21, 17:40
Оля Цибульская о том, было ли у нее что-то с DZIDZIO
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Певица дала ряд откровенных признаний в новом проекте "Точка М".
В медиапространстве появилось новое шоу "Точка М". Шоу можно услышать на радио NRJ и посмотреть видеоверсию на YouTube. Ведущая Маша Виноградова задаёт звёздам вопросы, которые интересуют людей. Маша опрашивает прохожих на улицах, а также подписчиков в Instagram, выбирает лучшие и показывает звездам в эфире.

Первой гостьей проекта стала украинская певица Оля Цибульская. В разговоре с Машей Виноградовой артистка рассказала, почему скрывает своего мужа и чем ее сильно разозлил Олег Кензов. Помимо этого она прокомментировала общение с Михаилом Хомой, с которым ее не единожды подозревали в романе (а после его развода слухи лишь усилились).

На вопрос прохожей "Было ли что-то с DZIDZIO?" знаменитость дала неоднозначный ответ:

Ну если спрашивать было ли что-то, то конечно было.

Вскоре оказалось, что украинские артисты знакомы с раннего детства и поддерживали общение до момента, пока не потеряли связь, ведь у Оли украли мобильный телефон с его номером. Ключевым моментом в возобновлении общения стала встреча на одном из украинских телеканалов, куда Михаил Хома пришел с группой DZIDZIO презентовать дебютный трек.

В этом же году на премии M1 Music Awards я вручала ему награду за "Лучший музыкальную группу". Мы были в эйфории, ведь поняли, что его и моя детская мечта сбылись. Мы начали активно общаться,
— призналась Оля.

Известно, что новой гостьей следующего выпуска шоу "Точка М" станет ONUKA.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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