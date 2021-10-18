Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
18 октября 21, 17:40
Оля Цибульская о том, было ли у нее что-то с DZIDZIO
В медиапространстве появилось новое шоу "Точка М". Шоу можно услышать на радио NRJ и посмотреть видеоверсию на YouTube. Ведущая Маша Виноградова задаёт звёздам вопросы, которые интересуют людей. Маша опрашивает прохожих на улицах, а также подписчиков в Instagram, выбирает лучшие и показывает звездам в эфире.
Первой гостьей проекта стала украинская певица Оля Цибульская. В разговоре с Машей Виноградовой артистка рассказала, почему скрывает своего мужа и чем ее сильно разозлил Олег Кензов. Помимо этого она прокомментировала общение с Михаилом Хомой, с которым ее не единожды подозревали в романе (а после его развода слухи лишь усилились).
На вопрос прохожей "Было ли что-то с DZIDZIO?" знаменитость дала неоднозначный ответ:
Ну если спрашивать было ли что-то, то конечно было.
Вскоре оказалось, что украинские артисты знакомы с раннего детства и поддерживали общение до момента, пока не потеряли связь, ведь у Оли украли мобильный телефон с его номером. Ключевым моментом в возобновлении общения стала встреча на одном из украинских телеканалов, куда Михаил Хома пришел с группой DZIDZIO презентовать дебютный трек.
В этом же году на премии M1 Music Awards я вручала ему награду за "Лучший музыкальную группу". Мы были в эйфории, ведь поняли, что его и моя детская мечта сбылись. Мы начали активно общаться,
— призналась Оля.
Известно, что новой гостьей следующего выпуска шоу "Точка М" станет ONUKA.
Источник: https://glamurchik.tochka.net/