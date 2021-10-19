Канье Уэст сменил имя

Суд в США одобрил просьбу известного рэпера Канье Уэста о смене имени, информировал в понедельник, 18 октября, портал TMZ со ссылкой на заключение судьи.





"Уже много лет он носит псевдоним Йе... Но сейчас сокращенная версия имени в его свидетельстве о рождении", - пишет медиа.





Таким образом, теперь 44-летний исполнитель, полное имя которого Канье Омари Уэст, должен называться просто Йе - как и его альбом, выпущенный в 2018 году.





Сам Канье утверждает, что это слово чаще других встречается в Библии и переводится как "ты".





Отметим, судом ходатайство певца, поданное в конце августа, рассматривалось почти два месяца. Свое желание он объяснил "личными причинами".



