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Шоу-бизнес
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19 октября 21, 11:02
Канье Уэст сменил имя
Канье Уэст
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Теперь 44-летний исполнитель, полное имя которого Канье Омари Уэст, должен называться просто Йе (Ye).
Суд в США одобрил просьбу известного рэпера Канье Уэста о смене имени, информировал в понедельник, 18 октября, портал TMZ со ссылкой на заключение судьи.

"Уже много лет он носит псевдоним Йе... Но сейчас сокращенная версия имени в его свидетельстве о рождении", - пишет медиа.

Таким образом, теперь 44-летний исполнитель, полное имя которого Канье Омари Уэст, должен называться просто Йе - как и его альбом, выпущенный в 2018 году.

Сам Канье утверждает, что это слово чаще других встречается в Библии и переводится как "ты".

Отметим, судом ходатайство певца, поданное в конце августа, рассматривалось почти два месяца. Свое желание он объяснил "личными причинами".

Источник: https://korrespondent.net/
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