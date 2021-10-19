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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 октября 21, 11:35
Суд взыскал с украинской блогерши 250 тыс. грн
Алевтина Черкашина
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Девушка обязалась привлечь на страницу заказчицы новых подписчиков, однако условия выполнила лишь частично.
Украинская Instagram-блогерша Алевтина Черкашина, известная в Сети под ником diva_olivka, вынуждена выплатить 250 тыс. грн штрафа из-за нарушений условий акций в соцсети. Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Киева, исходя из иска заказчицы Вероники Синицы.

Отмечается, что предпринимательница Вероника Синица подписала с блогершей договор от 1 сентября прошлого года о проведении акции по розыгрыша призов giveaway. Последняя обязалась увеличить количество подписчиков Синицы на 50 тысяч. Стоимость этих услуг блогера 500 тысяч грн. Черкашина получила первый транш еще перед началом проведения акции, а вторую часть суммы должна была получить после исполнения условий договора. Одна блогерша их не исполнила.

В частности, на странице Синицы вместо 50 тысяч новых подписчиков появились только 22,8 тыс. Что, собственно, она и подтвердила. Однако сказала, что "не является ответственной за волеизъявления других людей".

При этом, суд встал на сторону Синицы, которая требовала взыскать с Черкашиной 1 млн 250 тыс. грн, и частично удовлетворил ее иск.

Позже выяснилось, что предпринимательница была всего лишь посредником между Черкашиной и истинной клиенткой, которой она также, в связи с нарушением условий проведения акции, задолжала 250 тыс. грн.

Источник: https://korrespondent.net/
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