Умерла заслуженная артистка Украины

Скончалась заслуженная артистка Украины Мария Гонта. Об этом сообщается на Facebook-странице Тернопольского академического украинского драматического театра имени Т.Г.Шевченко.





Отмечается, что Мария Гонта умерла 18 октября в возрасте 84 лет.





Мария Гонта в 2004 году получила премию им. М. Заньковецкой. Также была удостоена ордена Честь и слава Тернопольщины II степени. Получала пожизненную Президентскую стипендию.





Актриса играла в таких спектаклях, как Суета, Хозяин И. Карпенко-Карого, Маклена Граса М. Кулиша, Лесная песня Леси Украинки, Мать К. Чапека.











































