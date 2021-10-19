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19 октября 21, 11:36
Умерла заслуженная артистка Украины
Мария Гонта
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Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла 18 октября в возрасте 84 лет. Она играла во многих спектаклях.
Скончалась заслуженная артистка Украины Мария Гонта. Об этом сообщается на Facebook-странице Тернопольского академического украинского драматического театра имени Т.Г.Шевченко.

Отмечается, что Мария Гонта умерла 18 октября в возрасте 84 лет.

Мария Гонта в 2004 году получила премию им. М. Заньковецкой. Также была удостоена ордена Честь и слава Тернопольщины II степени. Получала пожизненную Президентскую стипендию.

Актриса играла в таких спектаклях, как Суета, Хозяин И. Карпенко-Карого, Маклена Граса М. Кулиша, Лесная песня Леси Украинки, Мать К. Чапека.











Источник: https://korrespondent.net/
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