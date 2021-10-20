Снимки со свадьбы дочери Билла Гейтса

Дочь Билла и Мелинды Гейтс Дженнифер поделилась в Instagram первым фото со свадьбы с египетским наездником и конкуристом Найелем Нассаром. Также кадры торжества опубликовал фотограф Алан Зепеда и журнал Vogue.





Два платья для 25-летней невесты создала дизайнер Вера Вонг.





Первое, в котором Дженнифер была на церемонии, классического фасона с длинными рукавами, украшенное французским кружевом. Его дополнила фата из итальянского тюля.





Для празднования она переоделась в узкое платье с квадратным вырезом на бретелях.





"С Верой и всей ее командой было так здорово работать, и они воплотили в жизнь платье моей мечты... С нашей первой встречи я знала, что нахожусь в надежных руках", – подчеркнула Гейтс.





Ее 30-летний жених выбрал классический смокинг от Armani.





























































Напомним, торжественная церемония прошла в поместье Гейтсов в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, в минувшие выходные. По данным СМИ, ее стоимость составила два миллиона долларов.





Пара познакомилась во время конных соревнований и начала встречаться в 2019 году, а через год – обручилась. Сейчас Дженнифер и Найель управляют конюшнями Evergate.





Нассар родился в Чикаго и вырос в Кувейте. Его родители, египетские бизнесмены Иман Харби и Фуад Нассар, основатели компании Diwan Interiors International.





В настоящее время Найель занимает 44-е место в мировом рейтинге по конкуру и в этом году первый раз принял участие в Олимпийских играх, выступая за Египет.



