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Шоу-бизнес
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20 октября 21, 11:51
Снимки со свадьбы дочери Билла Гейтса
Дженнифер Гейтс
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Дженнифер Гейтс и Найель Нассар организовали пышное торжество, на котором невеста блистала в платьях от Веры Вонг.
Дочь Билла и Мелинды Гейтс Дженнифер поделилась в Instagram первым фото со свадьбы с египетским наездником и конкуристом Найелем Нассаром. Также кадры торжества опубликовал фотограф Алан Зепеда и журнал Vogue.

Два платья для 25-летней невесты создала дизайнер Вера Вонг.

Первое, в котором Дженнифер была на церемонии, классического фасона с длинными рукавами, украшенное французским кружевом. Его дополнила фата из итальянского тюля.

Для празднования она переоделась в узкое платье с квадратным вырезом на бретелях.

"С Верой и всей ее командой было так здорово работать, и они воплотили в жизнь платье моей мечты... С нашей первой встречи я знала, что нахожусь в надежных руках", – подчеркнула Гейтс.

Ее 30-летний жених выбрал классический смокинг от Armani.















Напомним, торжественная церемония прошла в поместье Гейтсов в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, в минувшие выходные. По данным СМИ, ее стоимость составила два миллиона долларов.

Пара познакомилась во время конных соревнований и начала встречаться в 2019 году, а через год – обручилась. Сейчас Дженнифер и Найель управляют конюшнями Evergate.

Нассар родился в Чикаго и вырос в Кувейте. Его родители, египетские бизнесмены Иман Харби и Фуад Нассар, основатели компании Diwan Interiors International.

В настоящее время Найель занимает 44-е место в мировом рейтинге по конкуру и в этом году первый раз принял участие в Олимпийских играх, выступая за Египет.

Источник: https://korrespondent.net/
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