Королева Великобритании Елизавета II отказалась от звания Старушка года (Oldie of the Year). Письмо о присуждении монарху почетной награды было отправлено телеведущим и главой комитета премии Джайлсом Брандретом, пишет Daily Mail.

В ответном послании помощник личного секретаря 95-летней Елизаветы II Том Лэнг-Бейкер уточнил, что королева не уверена, что попадает под критерии награды.

"Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя", – написал Лэнг-Бейкер.

При этом представитель королевской семьи присутствовал на церемонии награждения в отеле Savoy. Им стала невестка королевы, герцогиня Корнуолльская Камилла Паркер-Боулз.

Отмечается, что журнал The Oldie Magazine почти 30 лет проводит церемонию вручения награды The Oldie of the Year, чтобы отметить достижения тех, кто внес оcобый вклад в общественную жизнь.

В прошлом году лауреатом премии стала 88-летняя актриса и певица Петула Кларк.





В этом году награду получили телеведущая и кулинар Делия Смит, актеры Барри Хамфрис и Боб Харрис, доктор Сародж Датта, футболист и тренер Джеффри Херст, поэт и драматург Роджер Макгоф и другие.