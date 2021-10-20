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20 октября 21, 12:14
Елизавета II отказалась от звания Старушка года
Елизавета II
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Королева не уверена, что попадает под критерии награды, и призвала найти более достойного получателя.
Королева Великобритании Елизавета II отказалась от звания Старушка года (Oldie of the Year). Письмо о присуждении монарху почетной награды было отправлено телеведущим и главой комитета премии Джайлсом Брандретом, пишет Daily Mail.
 
В ответном послании помощник личного секретаря 95-летней Елизаветы II Том Лэнг-Бейкер уточнил, что королева не уверена, что попадает под критерии награды.
 
"Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя", – написал Лэнг-Бейкер.
 
При этом представитель королевской семьи присутствовал на церемонии награждения в отеле Savoy. Им стала невестка королевы, герцогиня Корнуолльская Камилла Паркер-Боулз.
 
Отмечается, что журнал The Oldie Magazine почти 30 лет проводит церемонию вручения награды The Oldie of the Year, чтобы отметить достижения тех, кто внес оcобый вклад в общественную жизнь.
В прошлом году лауреатом премии стала 88-летняя актриса и певица Петула Кларк.

В этом году награду получили телеведущая и кулинар Делия Смит, актеры Барри Хамфрис и Боб Харрис, доктор Сародж Датта, футболист и тренер Джеффри Херст, поэт и драматург Роджер Макгоф и другие.

Источник: https://korrespondent.net/
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