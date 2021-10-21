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Шоу-бизнес
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21 октября 21, 10:59
Известный актер насмерть сбил человека в ДТП
Эдриан Холмс
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Эдриан Холмс попал в аварию на оживленной автостраде в Лос-Анджелесе. На сбитого им человека наехали еще две машины.
Британский и канадский актер Эдриан Холмс попал в ДТП в центре Лос-Анджелеса, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 18 октября. Эдриан ехал по автостраде 110 к северу от бульвара Сансет в центре Лос-Анджелеса и сбил мужчину, который появился на проезжей части.

После этого на пострадавшего наехала машина, которая двигалась за Холмсом, а затем тело выбросило на соседнюю полосу, где на него наехало третье авто.

Все обстоятельства аварии выясняет полиция. По предварительным данным, ни Эдриан, ни другие участники ДТП не были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Напомним, Холмс дебютировал в качестве актера в сериале Неоновый всадник в 1991 году.

Он известен по фильмам Фар Край (2008), Поймать, чтобы убить (2010), Тактическая сила (2011), а также Элизиум: Рай не на Земле (2013), Вендетта (2015) и Небоскреб (2018) и других.

С 2014 по 2017 годы снимался в полицейском сериале 19-2, за роль в котором получил премию Академии канадского кино.

Источник: https://korrespondent.net/
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