Известный актер насмерть сбил человека в ДТП

Британский и канадский актер Эдриан Холмс попал в ДТП в центре Лос-Анджелеса, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 18 октября. Эдриан ехал по автостраде 110 к северу от бульвара Сансет в центре Лос-Анджелеса и сбил мужчину, который появился на проезжей части.





После этого на пострадавшего наехала машина, которая двигалась за Холмсом, а затем тело выбросило на соседнюю полосу, где на него наехало третье авто.





Все обстоятельства аварии выясняет полиция. По предварительным данным, ни Эдриан, ни другие участники ДТП не были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.





Напомним, Холмс дебютировал в качестве актера в сериале Неоновый всадник в 1991 году.





Он известен по фильмам Фар Край (2008), Поймать, чтобы убить (2010), Тактическая сила (2011), а также Элизиум: Рай не на Земле (2013), Вендетта (2015) и Небоскреб (2018) и других.





С 2014 по 2017 годы снимался в полицейском сериале 19-2, за роль в котором получил премию Академии канадского кино.



