Звезду Дюны признали "иконой стиля"

Совет модных дизайнеров Америки (The Council of Fashion Designers of America, CFDA) назвал актрису и певицу Зендаю "иконой стиля" за ее глобальное влияние на моду. Об этом сообщило издание Entertainment Tonight.

В последнее время образы Зендаи на светских мероприятиях вызывают всеобщее восхищение. С помощью стилиста Ло Роуча она неизменно блистает на красных дорожках. Кроме того, на протяжении многих лет актриса сотрудничает с молодыми дизайнерами и модными домами.

Ранее артистка была лицом бренда Tommy Hilfiger, а в настоящее время представляет Lancôme, Bulgari и Valentino.

































































В разные годы звание Икона стиля в рамках премии CFDA получали Наоми Кэмпбелл, Бейонсе, Леди Гага, Фаррелл Уильямс, Рианна и Дженнифер Лопес.

В этом году вручение престижной награды CFDA Fashion Awards 2021 состоится 10 ноября в Нью-Йорке.