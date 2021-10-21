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Шоу-бизнес
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21 октября 21, 11:08
Звезду Дюны признали "иконой стиля"
Зендая
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Зендая удостоилась награды CFDA 2021 Fashion Icon Award за глобальное влияние на индустрию моды.
Совет модных дизайнеров Америки (The Council of Fashion Designers of America, CFDA) назвал актрису и певицу Зендаю "иконой стиля" за ее глобальное влияние на моду. Об этом сообщило издание Entertainment Tonight.
 
В последнее время образы Зендаи на светских мероприятиях вызывают всеобщее восхищение. С помощью стилиста Ло Роуча она неизменно блистает на красных дорожках. Кроме того, на протяжении многих лет актриса сотрудничает с молодыми дизайнерами и модными домами.
 
Ранее артистка была лицом бренда Tommy Hilfiger, а в настоящее время представляет Lancôme, Bulgari и Valentino.
 
















В разные годы звание Икона стиля в рамках премии CFDA получали Наоми Кэмпбелл, Бейонсе, Леди Гага, Фаррелл Уильямс, Рианна и Дженнифер Лопес.
 
В этом году вручение престижной награды CFDA Fashion Awards 2021 состоится 10 ноября в Нью-Йорке.

Источник: https://korrespondent.net/
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