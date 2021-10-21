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Шоу-бизнес
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21 октября 21, 11:11
Джейми Ли Кертис впервые показала дочь-трансгендера
Джейми Ли Кертис
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Знаменитая актриса дала совместное интервью с 25-летней дочерью Руби, которая ранее была ее сыном Томом.
Голливудская кинозвезда Джейми Ли Кертис наконец показала первые фото своей дочери-трансгендера. В Instagram выложила снимок, который украсил публикацию в таблоиде People.

По словам Ли Кертис, Томас сменил пол и теперь у нее появилась дочь Руби, которая работает видеоредактором. Руби совместно с матерью дала интервью таблоиду и призналась, что боялась рассказать матери и отцу - режиссеру Кристоферу Гесту, эту новость, но, как оказалось, зря.

"Это было страшно - просто рассказать им обо мне что-то, чего они не знали. Это было пугающие, но я не волновалась. Они и так принимали меня всю мою жизнь", - сказала Руби.

В свою очередь, Ли Кертис поддержала ребенка и сказала, что гордится своим материнством сегодня даже больше, чем когда-либо.

"Помогать другим - это то, что должен делать каждый. Я не думаю, что это только наше домашнее дело. Это должно быть делом человека", - сказала Ли Кертис.



Источник: https://korrespondent.net/
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