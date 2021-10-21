Джейми Ли Кертис впервые показала дочь-трансгендера

Голливудская кинозвезда Джейми Ли Кертис наконец показала первые фото своей дочери-трансгендера. В Instagram выложила снимок, который украсил публикацию в таблоиде People.





По словам Ли Кертис, Томас сменил пол и теперь у нее появилась дочь Руби, которая работает видеоредактором. Руби совместно с матерью дала интервью таблоиду и призналась, что боялась рассказать матери и отцу - режиссеру Кристоферу Гесту, эту новость, но, как оказалось, зря.





"Это было страшно - просто рассказать им обо мне что-то, чего они не знали. Это было пугающие, но я не волновалась. Они и так принимали меня всю мою жизнь", - сказала Руби.





В свою очередь, Ли Кертис поддержала ребенка и сказала, что гордится своим материнством сегодня даже больше, чем когда-либо.





"Помогать другим - это то, что должен делать каждый. Я не думаю, что это только наше домашнее дело. Это должно быть делом человека", - сказала Ли Кертис.











