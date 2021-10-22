Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.57
USD
26.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
22 октября 21, 14:50
Макс Барских дал интервью британскому BBC
Макс Барских
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Певец рассказал про старт карьеры и сложности создания сингла Just Fly.
Перед своим выступлением в Лондоне артист Макс Барских пообщался с BBC Radio Bristol.  

Интервью началось с того, что Макс Барских отреагировал на сравнения его с Гэри Барлоу, солистом и автором всех хитов одной из главных поп-групп 90-х, Take That. По словам Барских, он не знает, почему западные медиа их сравнивают, так как у Макса и у Гэри абсолютно разная музыка и стиль.  

Разговор плавно перетек к истокам карьеры артиста. Макс Барских поделился с журналисткой BBC, как он делал первые шаги в творчестве: в колледже изучал не музыку, а дизайн и искусство в целом. Тем не менее, музыка и сцена уже тогда вызывали в нем наиболее сильную страсть: Макс любил выступать на студенческих концертах и мероприятиях. Позже начал сочинять музыку самостоятельно, дома на компьютере.

Я научился рисовать звуками — так стали получаться мои первые песни,
— вспоминает Барских.
Говоря с BBC о последней большой премьере — англоязычном сингле Just Fly, артист признался, что написание этой песни было для него челленджем.

Поначалу было тяжело, но задача меня сильно вдохновила: ведь таким образом, еще больше людей сможет проникнуть в ход моих мыслей, в мои чувства, получить мое глобальное послание этому миру,
— поделился Макс.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Джоли впервые рассказала о семейной жизни с Питтом
Виктория Булитко рассказала, собирается ли замуж
Ольга Фреймут рассказала о невероятном подарке мужа
Ирина Билык рассказала о разводе с мужем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Алек Болдуин застрелил украинку-оператора и ранил режиссера
noimageЗнаменитый украинский режиссер разводится после 10 лет брака
Лента новостей