Алек Болдуин застрелил украинку-оператора и ранил режиссера

63-летний актер Алек Болдуин во время съемок одной из сцены фильма Rust, в которой исполняет главную роль и является его режиссером, случайно застрелил оператора – украинку Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соузу из реквизитного оружия. Последнего госпитализировали с ранениями, а девушка скончалась от полученных травм. Несчастный случай произошел около города Санта-Фе (штат Нью-Мексико), передает Deadline.





В комментарии The Hollywood Reporter представитель компании, занимающейся производством фильмов, заявил, что инцидент случился во время съемок сцены, где Болдуин стрелял холостыми патронами из оружия, используемого как реквизит. Съемки картины приостановлены на неопределенный срок.





42-летняя оператор Галина Хатчинс получила ранения, после чего ее на вертолете доставили в больницу, где она скончалась. 48-летний Джоуэл Соуза был госпитализирован в тяжелом состоянии на автомобиле и сейчас находится в критическом состоянии.





Обвинений полиция пока не предъявляла, и арестованных нет. Сам 63-летний Алек Болдуин не комментирует случившееся. Очевидцы утверждают, что видели актера у офиса шерифа Санта-Фе в состоянии шока и "в слезах".





Покойная Галина Хатчинс была родом из Украины, Киева. Она родилась в семье военного, когда он служил за Полярным кругом. Образование девушка получила по специальности "международная журналистика" в Киевском национальном университете. Вскоре она переехала в Великобританию, а потом в США, где проживала в Калифорнии и получила степень магистра кинематографии в Калифорнийском университете.



