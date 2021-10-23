Звезда Квартала снялась в белье

Украинская артистка из Женского квартала и исполнительница роли Яринки в Однажды под Полтавой Ирина Сопонару очаровала поклонников смелыми фото. Откровенные кадры звезда выложила в Instagram.





Ирина позировала в образе Барби с короткими волосами, уложенными в легкие локоны. Она нанесла на лицо яркий макияж, с акцентом на глаза и губы, которые накрасила розовой помадой. Сопонару надела роскошное кружевное белье бордового цвета и соблазнительно показала себя перед камерой.





"В этот прекрасный, солнечный день хочу поблагодарить всех за теплые слова в мой адрес! Мне безумно приятно", - написала артистка под фото.



























