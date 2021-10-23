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23 октября 21, 15:47
Звезда Квартала снялась в белье
Ирина Сопонару
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Артистка роскошно позировала в образе культовой куклы и пикантно показала себя перед камерой, продемонстрировав поклонникам свою стройную фигуру.
Украинская артистка из Женского квартала и исполнительница роли Яринки в Однажды под Полтавой Ирина Сопонару очаровала поклонников смелыми фото. Откровенные кадры звезда выложила в Instagram.

Ирина позировала в образе Барби с короткими волосами, уложенными в легкие локоны. Она нанесла на лицо яркий макияж, с акцентом на глаза и губы, которые накрасила розовой помадой. Сопонару надела роскошное кружевное белье бордового цвета и соблазнительно показала себя перед камерой.

"В этот прекрасный, солнечный день хочу поблагодарить всех за теплые слова в мой адрес! Мне безумно приятно", - написала артистка под фото.







Источник: https://korrespondent.net/
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