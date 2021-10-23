Опубликовали отчет полиции по инциденту с Болдуином

Помощник режиссера Дэйв Холлс, вручивший Алеку Болдуину заряженный револьвер на съемочной площадке фильма Ржавчина, сказал актеру, что оружие "холодное", то есть безопасное. Об этом говорится в протоколах полиции, сообщило агентство Associated Press.





Отмечается, что Холлс не знал, что в одном из трех пистолетов, оставленных на специальной тележке оружейником фильма Ханной Гутьеррес, были боевые патроны.





На данный момент неясно, сколько выстрелов было произведено и как боевые патроны оказались в пистолете.





Представители правоохранительных органов уточнили, что в отношении Болдуина пока не выдвинули никаких обвинений. Сам актер заявил, что сотрудничает с полицией.





Напомним, 21 октября во время съемок сцены вестерна Ржавчина на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико произошел роковой инцидент: Алек выстрелил из пистолета, ранив оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу.





В итоге Галина скончалась от полученных травм, а Джоэла в тяжелом состоянии доставили в больницу.



