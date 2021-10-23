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23 октября 21, 15:49
Опубликовали отчет полиции по инциденту с Болдуином
Алек Болдуин
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Как боевые патроны попали в один из трех пистолетов, приготовленных для съемок, пока неизвестно.
Помощник режиссера Дэйв Холлс, вручивший Алеку Болдуину заряженный револьвер на съемочной площадке фильма Ржавчина, сказал актеру, что оружие "холодное", то есть безопасное. Об этом говорится в протоколах полиции, сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что Холлс не знал, что в одном из трех пистолетов, оставленных на специальной тележке оружейником фильма Ханной Гутьеррес, были боевые патроны.

На данный момент неясно, сколько выстрелов было произведено и как боевые патроны оказались в пистолете. 

Представители правоохранительных органов уточнили, что в отношении Болдуина пока не выдвинули никаких обвинений. Сам актер заявил, что сотрудничает с полицией.

Напомним, 21 октября во время съемок сцены вестерна Ржавчина на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико произошел роковой инцидент: Алек выстрелил из пистолета, ранив оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. 

В итоге Галина скончалась от полученных травм, а Джоэла в тяжелом состоянии доставили в больницу. 

Источник: https://korrespondent.net/
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