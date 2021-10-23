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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 октября 21, 16:10
Дочь Пола Уокера вел к алтарю Вин Дизель
Мидоу Уокер
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Избранником модели Мидоу Уокер стал молодой актер из Нью-Йорка Луи Тонтон-Аллан. Торжество проходило в Доминикане.
Дочь звезды Форсажа Пола Уокера Мидоу вышла замуж за актера Луи Тонтон-Аллана. Кадрами церемонии, которая прошла в начале октября в Доминиканской Республике, 22-летняя модель поделилась в Instagram.

Как уточнила Мидоу в интервью Vogue, пара устроила скромную церемонию для самых близких. Семья Луи не смогла присутствовать из-за пандемии, а некоторым приглашенным не удалось посетить праздник из-за туристических ограничений. 

Невесту в платье от Givenchy и украшениях Tiffany & Co. вел к алтарю коллега и друг ее покойного отца, актер Вин Дизель. 











Источник: https://korrespondent.net/
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