Дочь Пола Уокера вел к алтарю Вин Дизель

Дочь звезды Форсажа Пола Уокера Мидоу вышла замуж за актера Луи Тонтон-Аллана. Кадрами церемонии, которая прошла в начале октября в Доминиканской Республике, 22-летняя модель поделилась в Instagram.





Как уточнила Мидоу в интервью Vogue, пара устроила скромную церемонию для самых близких. Семья Луи не смогла присутствовать из-за пандемии, а некоторым приглашенным не удалось посетить праздник из-за туристических ограничений.





Невесту в платье от Givenchy и украшениях Tiffany & Co. вел к алтарю коллега и друг ее покойного отца, актер Вин Дизель.











































