Болдуин посетил поминки Хатчинс

Актер Алек Болдуин пришел на частное поминальное мероприятие, организованное в память об украинке Галине Гатчинс, которой он случайно нанес смертельное ранение на съемочной площадке, сообщает издание The New York Post.





"Алек Болдуин посетил частное мероприятие в память о 42-летней женщине-операторе, которую актер случайно застрелил из реквизитного оружия", - говорится в сообщении.





Как отмечается, мероприятие прошло в пятницу в городе Санта-Фе, на нем присутствовали вдовец и сын Галины Гатчинс.





Ранее сообщалось, что Болдуин заявил, что полностью сотрудничает со следствием и предложил помощь семье Хатчинс.





Напомним, 21 октября во время съемок одной из сцен вестерна Ржавчина на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико Алек Болдуин выстрелил из пистолета, ранив оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу.

В итоге Галина скончалась от полученных травм, а Джоэла в тяжелом состоянии доставили в больницу.





Согласно протоколам полиции, оружие актеру вручил помощник режиссера, который заявил, что оно безопасное. Как оказалось, револьвер был заряжен боевыми патронами.











