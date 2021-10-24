Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.59
USD
26.27
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 октября 21, 11:10
Болдуин посетил поминки Хатчинс
Алек Болдуин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Актер пришел на частное поминальное мероприятие, посвященное застреленной им женщине-операторе.
Актер Алек Болдуин пришел на частное поминальное мероприятие, организованное в память об украинке Галине Гатчинс, которой он случайно нанес смертельное ранение на съемочной площадке, сообщает издание The New York Post.

"Алек Болдуин посетил частное мероприятие в память о 42-летней женщине-операторе, которую актер случайно застрелил из реквизитного оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мероприятие прошло в пятницу в городе Санта-Фе, на нем присутствовали вдовец и сын Галины Гатчинс.

Ранее сообщалось, что Болдуин заявил, что полностью сотрудничает со следствием и предложил помощь семье Хатчинс.

Напомним, 21 октября во время съемок одной из сцен вестерна Ржавчина на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико Алек Болдуин выстрелил из пистолета, ранив оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу.
В итоге Галина скончалась от полученных травм, а Джоэла в тяжелом состоянии доставили в больницу. 

Согласно протоколам полиции, оружие актеру вручил помощник режиссера, который заявил, что оно безопасное. Как оказалось, револьвер был заряжен боевыми патронами.



Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
23-летняя филиппинка стала "Мисс Мира - 2013" (ФОТО)
Фото новорожденного сына Алека Болдуина
Алек Болдуин на прогулке с семьей (ФОТО)
Алек Болдуин окрестил своего сына Рафаэля (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Дочь Пола Уокера вел к алтарю Вин Дизель
noimageОпубликовали отчет полиции по инциденту с Болдуином
noimageЗвезда Квартала снялась в белье
Лента новостей