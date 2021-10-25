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25 октября 21, 10:34
Эд Ширан заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию
Эд Ширан
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Музыкант не сможет присутствовать на запланированных мероприятиях, но намерен выступать и давать интервью прямо из дома.
Британский певец Эд Ширан сообщил в Instagram, что заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию.
 
"К сожалению, у меня положительный результат (теста) на коронавирус, так что я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания властей", – написал певец.
 
Он подчеркнул, что постарается дать все запланированные интервью и концерты прямо из дома.
 
"Прошу прощения у всех, кого подвел. Берегите себя", – добавил Ширан.

 
 
Напомним, певец получил широкую известность в 2011 году благодаря синглу The A Team. Все его альбомы "+" (2011), "×" (2015), "÷" (2017) и No.6 Collaborations Project (2019) занимали первые места в британском чарте, а последние два также возглавляли американский чарт.
 
Песня Ширана Thinking Out Loud принесла ему две премии Грэмми в 2016 году. В 2019 году исполнитель вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes.

Источник: https://korrespondent.net/
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