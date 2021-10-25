Умер актер из сериала Друзья, сыгравший Гантера

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер умер от рака в возрасте 59 лет. Об этом 25 октября сообщил таблоид TMZ.





По информации менеджера звезды, Тайлер мирно скончался в своем доме в Лос-Анджелесе утром в воскресенье.





"Мир знал его как Гантера из популярного сериала Друзья, но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, борца с раком и любящего мужа... Встретив его однажды, вы бы приобрели друга на всю жизнь", – говорится в заявлении семьи актера.





Напомним, в июне Джеймс признался, что в 2018 году ему поставили диагноз рак простаты и заболевание уже достигло четвертой стадии.





Из-за болезни актер не смог принять участие в нашумевшем спецвыпуске Друзья: Воссоединение и появился лишь на несколько минут онлайн.





В Друзьях Тайлер сыграл менеджера кафе Central Perk, тайно влюбленного в Рэйчел (Дженнифер Энистон).



