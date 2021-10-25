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25 октября 21, 11:21
Новые подробности о смерти украинки Галины Хатчинс
Галина Хатчинс
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К смерти оператора Галины Хатчинс якобы причастны несколько человек. Также в этот день обстановка на площадке была напряженной.
Американский актер Алек Болдуин во время трагедии на съемках фильма Ржавчина стрелял в камеру. Об этом говорится в показаниях свидетелей трагедии, пишет Reuters.

В частности, раненый режиссер Джоэл Соуз, которому пуля попала в плечо, заявил, что Алек сидел на скамейке в "церкви", и репетировал вытаскивание револьвера техникой cross draw. Также, по словам Соуза, он смотрел на Болдуина)из-за спины Хатчинс, когда услышал звук и громкий хлопок. В этот миг Хатчинс получила ранение в туловище.

"Затем Джоэл смутно вспоминает, как (Хатчинс) пожаловалась на живот, схватилась за него и стала пятиться назад, ей помогли опуститься на землю", - говорится в показаниях под присягой.

По словам оператор Рида Рассела, после этого Хатчинс сказала, что не чувствует ног.

Кроме того, известно, что именно в этот день шесть рабочих покинули площадку, якобы протестуя против зарплаты. Главный электрик Ржавчины Серж Светной, заявил, что Хатчинс умирала у него на руках, и считает причиной ее смерти "халатность и непрофессионализм".

Таблоид TNT со ссылкой на собственные источники пишет, что переданный Болдуину револьвер ранее якобы использовался для стрельбы по мишеням настоящими пулями.

В судебных документах говорится, что револьвер Болдуину передал помощник режиссера фильма Дэйв Холлс. Он заменил того, кто протестовал. В расследовании шерифа также упоминается имя главного оружейника фильма Ханны Гутьеррес-Рид. Однако ни с кем из них поговорить пока не удалось.

"В центре расследования обстоятельств рокового инцидента во время съемок фильма с участием актера Алека Болдуина в американском штате Нью-Мексико оказались два человека. Ими являются оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке, а также ассистент режиссера Дэйв Холлс. Он передал Болдуину оружие, из которого был ранен режиссер Джоэл Соуз и оператор Галина Хатчинс", - сказано в сообщении.

В предварительном отчете полиции за 23 октября говорится, что Ханна Гутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Холлс передал ее Болдуину. При этом, заверил его в том, что оно "холодное", то есть, не заряжено боевыми патронами. Однако в отчете полиции говорится, что Холлс "не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами".

Источник: https://korrespondent.net/
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