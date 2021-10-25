Новые подробности о смерти украинки Галины Хатчинс

Американский актер Алек Болдуин во время трагедии на съемках фильма Ржавчина стрелял в камеру. Об этом говорится в показаниях свидетелей трагедии, пишет Reuters.





В частности, раненый режиссер Джоэл Соуз, которому пуля попала в плечо, заявил, что Алек сидел на скамейке в "церкви", и репетировал вытаскивание револьвера техникой cross draw. Также, по словам Соуза, он смотрел на Болдуина)из-за спины Хатчинс, когда услышал звук и громкий хлопок. В этот миг Хатчинс получила ранение в туловище.





"Затем Джоэл смутно вспоминает, как (Хатчинс) пожаловалась на живот, схватилась за него и стала пятиться назад, ей помогли опуститься на землю", - говорится в показаниях под присягой.





По словам оператор Рида Рассела, после этого Хатчинс сказала, что не чувствует ног.





Кроме того, известно, что именно в этот день шесть рабочих покинули площадку, якобы протестуя против зарплаты. Главный электрик Ржавчины Серж Светной, заявил, что Хатчинс умирала у него на руках, и считает причиной ее смерти "халатность и непрофессионализм".





Таблоид TNT со ссылкой на собственные источники пишет, что переданный Болдуину револьвер ранее якобы использовался для стрельбы по мишеням настоящими пулями.





В судебных документах говорится, что револьвер Болдуину передал помощник режиссера фильма Дэйв Холлс. Он заменил того, кто протестовал. В расследовании шерифа также упоминается имя главного оружейника фильма Ханны Гутьеррес-Рид. Однако ни с кем из них поговорить пока не удалось.





"В центре расследования обстоятельств рокового инцидента во время съемок фильма с участием актера Алека Болдуина в американском штате Нью-Мексико оказались два человека. Ими являются оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке, а также ассистент режиссера Дэйв Холлс. Он передал Болдуину оружие, из которого был ранен режиссер Джоэл Соуз и оператор Галина Хатчинс", - сказано в сообщении.





В предварительном отчете полиции за 23 октября говорится, что Ханна Гутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Холлс передал ее Болдуину. При этом, заверил его в том, что оно "холодное", то есть, не заряжено боевыми патронами. Однако в отчете полиции говорится, что Холлс "не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами".



