Анджелина Джоли снова вывела дочерей на красную дорожку

Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает блистать на красных дорожках, появляясь на публике в роскошных образах и в сопровождении детей. Так, накануне вечером актриса с двумя старшими дочерьми, 16-летней Захарой и 15-летней Шайло, посетила 16-й Римский кинофестиваль, где, среди прочего, демонстрировался новый фильм с ее участием – супергеройский боевик от Marvel "Вечные".













Джоли вышла на красную ковровую дорожку в металлическом серебряном платье без бретелек с легким шлейфом, повторяющим ее фигуру, от Versace, и выглядела как "богиня", согласно сообщению Донателлы Версаче в Instagram. В качестве аксессуара она выбрала большие серебряные серьги, а свои волосы оставила распущенными. Образ дополняли босоножки на высоком каблуке под цвет платья.













На Захаре было белое платье в греческом стиле с золотыми бретельками, а волосы девушка с одной стороны заколола небольшой белой заколкой.













Что же касается Шайло, то ее вид был менее гламурный и более молодежный. Она нарядилась в черное платье до колен, а на ногах у нее были желтые кеды с леопардовым принтом. Родная дочь актрисы подчеркнула глаза легким макияжем, а волосы собрала в прическу.











