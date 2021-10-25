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25 октября 21, 11:45
Анджелина Джоли снова вывела дочерей на красную дорожку
Анджелина Джоли
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Актриса появилась перед публикой в сопровождений двух старших дочерей – 16-летней приемной Захары и 15-летней родной Шайло.
Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает блистать на красных дорожках, появляясь на публике в роскошных образах и в сопровождении детей. Так, накануне вечером актриса с двумя старшими дочерьми, 16-летней Захарой и 15-летней Шайло, посетила 16-й Римский кинофестиваль, где, среди прочего, демонстрировался новый фильм с ее участием – супергеройский боевик от Marvel "Вечные".



Джоли вышла на красную ковровую дорожку в металлическом серебряном платье без бретелек с легким шлейфом, повторяющим ее фигуру, от Versace, и выглядела как "богиня", согласно сообщению Донателлы Версаче в Instagram. В качестве аксессуара она выбрала большие серебряные серьги, а свои волосы оставила распущенными. Образ дополняли босоножки на высоком каблуке под цвет платья.



На Захаре было белое платье в греческом стиле с золотыми бретельками, а волосы девушка с одной стороны заколола небольшой белой заколкой.



Что же касается Шайло, то ее вид был менее гламурный и более молодежный. Она нарядилась в черное платье до колен, а на ногах у нее были желтые кеды с леопардовым принтом. Родная дочь актрисы подчеркнула глаза легким макияжем, а волосы собрала в прическу.



Источник: https://focus.ua/
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